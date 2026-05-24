بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داود آبیان روز ۲ خردادماه و در نشست شورای سیاستگذاری جشنواره طعم اصفهان، با اشاره به موفقیت طرحهای جریانسازی پیشین همچون کمپین «اصفهان، نصف جهان، نصف بها» و راهاندازی «اولین قطار گردشگری اصفهان»، گفت: با هدف سیاست بازآفرینی برند گردشگری اصفهان، اکنون تمرکز ما بر تنوعبخشی به سبد محصولات گردشگری و ارتقای تجربه مسافران با بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری خوراک بهعنوان یک محرک قوی است.
معاون گردشگری استان اصفهان با تشریح دستاوردهای چهار جلسه تخصصی میز گردشگری خوراک ادامه داد: ساختار این میز مشخصشده و با احصای ظرفیتهای گردشگری خوراک استان و تولید محتوای تخصصی، گامهای مؤثری برای هدایت این حوزه برداشتهایم. هدف ما این است که اصفهان را نهتنها بهعنوان یک مقصد تاریخی، بلکه بهعنوان مرکز خلاقیت در حوزه خوراک و میراث ناملموس فرهنگی به گردشگران داخلی و بینالمللی معرفی کنیم، لذا قصد داریم فستیوالی قوی با بهرهگیری از غذاهای سنتی و همچنین ظرفیتهای بینظیر کویر اصفهان در شهریورماه سال جاری برگزار کنیم.
او از برنامهریزی برای یک اقدام ساختاری در سطح ملی خبر داد و افزود: تلاش میکنیم طرحی جامع برای تدوین تقویم گردشگری کشوری در حوزه خوراک ارائه دهیم تا رویدادهای این حوزه در سراسر ایران بهصورت هدفمند هدایت شوند. همچنین با همکاری بخش دولتی و خصوصی، ایجاد یک زنجیره ارزش و هماهنگی برای برگزاری تورهای تخصصی گردشگری خوراک در دستور کار قرار گرفته است.
آبیان در پایان با اشاره به افقهای بینالمللی این رویداد تأکید کرد: اصفهان با توجه به زیرساختها و پیشینه فرهنگی خود، شایستگی میزبانی از گردشگری خوراک کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را دارد. در همین راستا، در حال رایزنی هستیم تا با همکاری این کشورها، فستیوال بینالمللی گردشگری غذا را با پیوند میان هنرمندان صنایعدستی و فعالان حوزه رستورانداری در اصفهان کلید بزنیم.
جشنواره گردشگری غذا و صنایع وابسته در چارچوب سیاستهای بازآفرینی برند گردشگری اصفهان، شهریورماه سال جاری به میزبانی پایتخت فرهنگ و تمدن ایران برگزار خواهد شد.
