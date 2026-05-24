به گزارش خبرنگار میراثآریا، سپهر زارعی روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه بازخوانی آیینهای بومی و فناوری چارو، بهده ـ مهرگان که به مناسبت هفته میراثفرهنگی برپا شده است، با نگاهی هنری به بازشناسی ظرفیتهای میراث ناملموس منطقه و تبیین پیوند عمیق آن با محورهای توسعه پایدار میپردازد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: در این نمایشگاه، مجموعهای از عکسهای فاخر، آیینهای اصیل بومی و جلوههایی از دانش و فناوریهای سنتی منطقه، بهویژه «چارو، بهده ـ مهرگان» را به تصویر کشیده است تا ضمن ثبت این میراث ارزشمند، بستری برای آشنایی بیشتر نسل جوان با هویت فرهنگی منطقه فراهم شود.
او با تأکید بر اهمیت هفته میراثفرهنگی در ترویج حفاظت از ارزشهای بومی تصریح کرد: تلاش ما در برگزاری این نمایشگاه، برجستهسازی نقش میراث ناملموس در توسعه معیشتهای پایدار، تقویت انسجام محلی و معرفی ظرفیتهای گردشگری فرهنگی پارسیان است.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد هنری در طول هفته میراثفرهنگی میزبان علاقهمندان، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و هنر در شهرستان پارسیان خواهد بود.
