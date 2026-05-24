طرح احضار یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان دامغان اجرا شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: سوم خرداد در تقویم حفاظتی کشور، روز حافظان میراثفرهنگی نامگذاری شده است و طرح احضار یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان دامغان با هدف انسجامبخشی به عملیاتهای حفاظتی و پیشگیری از هرگونه دستاندازی به حریمهای تاریخی تدوین و اجرا شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان با اشاره به اهمیت راهبردی بنای ارزشمند مسجد تاریخانه به عنوان یکی از کهنترین مساجد ایران و اولین مسجد در زنجیره ثبت جهانی مساجد ایرانی، اظهار داشت: انتخاب این بنای فاخر برای اجرای طرح ، بر این پیام که میراثفرهنگی هویت ملی ماست و صیانت از آن، فراتر از وظایف اداری، یک تعهد همگانی است، تاکید ویژه خواهد داشت.
او با تشریح جزئیات این طرح افزود: در این مانور عملیاتی، شاهد حضور فعال و همدلانه یگانهای حفاظت ادارهکل منابع طبیعی، یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی و پشتیبانی قاطع عوامل انتظامی شهرستان بودیم که این حضور چندجانبه نشان میدهد دیگر دستگاههای اجرایی شهرستان در کنار یگان حفاظت میراثفرهنگی، علیه تعرضات احتمالی و تخریبهای هدفمند ایستاده اند.
اکبرپور تاکید کرد: همکاری نزدیک ما با نیروی انتظامی و یگانهای همکار، ضریب امنیت میراثفرهنگی را به شکل چشمگیری ارتقا خواهد داد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان در پایان ضمن قدردانی از نیروهای خدوم یگان حفاظت که با کمترین امکانات در خط مقدم حفاظت از هویت ملی ایستادهاند، گفت: از مردم شریف و دوستداران میراثفرهنگی درخواست داریم همچنان به عنوان دیدهبانان اصلی ما، هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق سامانه خبری یگان حفاظت به شماره تلفن ۳۱۷۰۵ گزارش دهند، چرا که بهترین حافظان میراث، مردم عزیز ما هستند.
