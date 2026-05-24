به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی و به‌مناسبت روز جهانی موزه، نشست تخصصی «حفاظت، احیا و توسعه پایدار میراث‌فرهنگی» ۳ خردادماه با همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی میراث‌فرهنگی منطقه، بستری برای تبادل نظر میان فعالان این حوزه فراهم آورد.

واحد جولایی افزود: این نشست با همکاری علمی و اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد و با حضور جمع گسترده‌ای از متخصصان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و علاقه‌مندان به حوزه میراث‌فرهنگی برگزار شد که محور اصلی گفت‌وگوها در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای حفاظت از آثار تاریخی و همچنین چگونگی باززنده‌سازی(احیا) بناهای میراثی در راستای توسعه پایدار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او گفت: در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان بر ضرورت تقویت پیوندهای میان نهادهای اجرایی و مراکز دانشگاهی برای مدیریت علمی میراث‌فرهنگی تأکید کردند و متخصصان حاضر در این گردهمایی، بر این باور بودند که اتخاذ رویکردهای علمی و نوین در حوزه حفاظت، کلید اصلی دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و حفظ اصالت فرهنگی در مهاباد و مناطق پیرامون آن است.

انتهای پیام/