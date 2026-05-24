به گزارش خبرنگار میراث آریا،این مراسم روز یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵، با حضور علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، معاونان و جمعی از کارشناسان این حوزه همزمان با هفته میراث فرهنگی برگزار شد.

هدف از راه‌اندازی این بخش تخصصی، ایجاد فضایی تعاملی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با تاریخ کهن ایران و اهمیت حفاظت از آثار باستانی، به‌ویژه مجموعه بی‌نظیر مردان نمکی است. ایجاد بسترهای آموزشی جذاب برای نسل آینده در کنار حفظ هویت تاریخی، از اولویت‌های اصلی این طرح عنوان شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس، افتتاح چنین فضاهایی را گامی مؤثر در جهت پیوند میان دانش‌آموزان و میراث ملموس کشور دانست و از تلاش‌های دست‌اندرکاران این پروژه در استان قدردانی کرد.

بخش جدید موزه مردان نمکی که از امروز پذیرای بازدیدکنندگان است، با بهره‌گیری از تجهیزات کمک‌آموزشی و چیدمانی متناسب با ذائقه کودک و نوجوان، تجربه‌ای متفاوت از گردشگری فرهنگی را برای خانواده‌ها و مدارس فراهم آورده است.

انتهای پیام/