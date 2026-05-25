در دل جنگل‌های انبوه هیرکانی، جایی میان مه و درختان کهنسال، غاری نهفته است که رازهایی از انسان‌های نخستین در سینه دارد؛ غار دربند رشی.



به گفته‌ فریدون بیگلری، باستان‌شناس، در گفت‌وگو مقابل دوربین مجموعه‌ «از دل خاک»، این غار نشانه‌هایی از زندگی انسان‌هایی را در خود دارد که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سال پیش در دل البرز می‌زیستند — انسان‌هایی از تبار هایدلبرگی‌ها.



در کاوش‌ها، فسیل‌های خرس غار، گوزن و گاو وحشی کشف شده؛ حیواناتی که آثار شکار و قصابی بر استخوان‌هایشان هنوز از مهارت و بقا می‌گویند. ابزارهای سنگی ساخته‌شده از چخماق و سنگ‌های آذرین، رد دستان انسان‌های نخستین را تا امروز حفظ کرده‌اند.



در میان جنگل‌های ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، غار دربند رشی همچنان ایستاده است؛ پنجره‌ای به جهانی که انسان و طبیعت در آن هم‌نفس بودند — روزگاری که البرز سبزتر و حیات رازآلودتر بود.

