نبوغ ایرانی در معماری خشتی بادگیر آقازاده شاهکاری دو طبقه که بر اسکناس نقش بسته

در دل کویر مهندسان پیشین با خلق بادگیر آقازاده در ابرکوه معجزه ای از فیزیک و معماری را جاودانه کردند این سازه منحصر به فرد و تنها بادگیر دو طبقه ایران حتی در سکوت هوا با هدایت هوشمندانه نسیم خنکای مطبوعی را به خانه هدیه می دهد نمادی از نبوغ بی نظیر کویرنشینان که تصویری از آن بر اسکناس بیست هزار ریالی نقش بسته و اکنون هر ساله هزاران بازدیدکننده را از سراسر ایران به خود جلب می کند تا شاهد زنده ای از تمدن ایرانی باشند