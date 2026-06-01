مجموعه از دل خاک | قسمت چهارم

فلات ایران، از کهن‌ترین سکونتگاه‌های بشر بر زمین است؛ جایی که انسان، نزدیک به دو میلیون سال پیش رد پای خود را بر خاک گذاشت.

به گفته‌ فریدون بیگلری، باستان‌شناس، اگرچه ریشه‌ انسان در آفریقا جوانه زد، اما مسیر مهاجرتش به آسیا، از دروازه‌های همین سرزمین گذشت — سرزمینی که میان گرجستانِ شمال‌غرب و شبه‌قاره‌ هند، پلی از حضور و حیات شد.

در این پهنه، نخستین انسان‌ها با ابزار سنگی خود به زندگی معنا بخشیدند؛ از دل سنگ، اندیشه زاده شد و از دل اندیشه، فرهنگ.هر اثر پارینه‌سنگی، نشانه‌ای از آغاز دانایی بشر است.

«از دل خاک»، این بار از زادگاه نخستین ساکنان ایران روایت می‌کند؛ از جایی که انسان، میان کوه و دشت، راه ماندن را آموخت و نخستین سطرهای تمدن را بر خاک نوشت.

