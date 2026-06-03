۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

جلسه هم اندیشی بررسی نشست در محدوده بافت و ابنیه تاریخی بوشهر به مناسبت هفته میراث فرهنگی

جلسه هم اندیشی بررسی نشست در محدوده بافت و ابنیه تاریخی بوشهر به مناسبت هفته میراث فرهنگی

جلسه هم اندیشی بررسی نشست در محدوده بافت و ابنیه تاریخی بوشهر به مناسبت هفته میراث فرهنگی

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کد خبر 1405031301069
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

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