به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خاکباز امروز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با دهیاری‌های بخش مرکزی دلیجان اظهار کرد: این نشست روز گذشته با حضور بخشدار مرکزی، کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی و جمعی از دهیاران بخش مرکزی در سالن جلسات بخشداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلیحان افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با حفاظت، صیانت و نگهداری از مواریث تاریخی و فرهنگی، نقش دهیاری‌ها در پیشگیری از تخریب و تعرض به آثار تاریخی، ضرورت افزایش آگاهی عمومی در حوزه میراث‌فرهنگی و همچنین تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

او در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه دهیاری‌ها در حفاظت از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی روستاها تصریح کرد: دهیاران به عنوان نزدیک‌ترین نهاد مدیریتی به جامعه محلی، نقش مهم و اثرگذاری در شناسایی، معرفی و مراقبت از آثار تاریخی و فرهنگی مناطق خود دارند و همکاری مستمر آنان می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌ها و ارتقای سطح حفاظت از این میراث ارزشمند باشد.



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