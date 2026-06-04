به گزارش خبرنگار میراثآریا، بنیاد لوئوه، برگزارکننده یکی از معتبرترین رویدادهای بینالمللی حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی معاصر، نتایج نهایی جایزه صنایعدستی ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ رقابتی جهانی که امسال با استقبال کمسابقه هنرمندان از سراسر جهان همراه بود و بیش از پنجهزار و یکصد اثر از ۱۳۳ کشور به دبیرخانه آن ارسال شد.
پس از فرآیند چندمرحلهای ارزیابی و داوری تخصصی، ۳۰ اثر از ۱۹ کشور به فهرست نهایی راه یافتند؛ آثاری که نمایانگر تازهترین رویکردها در پیوند میان مهارتهای سنتی، نوآوریهای هنری و بازتعریف ظرفیتهای صنایعدستی در جهان معاصر هستند.
جایزه صنایعدستی لوئوه طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین شاخصهای بینالمللی در شناسایی روندهای نوظهور هنرهای کاربردی و صنایعدستی تبدیل شده است. این رویداد با تمرکز بر حفظ دانشهای بومی، ارتقای مهارتهای سنتی و حمایت از خلاقیتهای نوآورانه، بستری جهانی برای معرفی هنرمندانی فراهم میکند که میراثفرهنگی را با زبان هنر معاصر بازخوانی میکنند.
آثار راهیافته به مرحله نهایی امسال طیف متنوعی از رشتههای هنری را دربر میگرفت؛ از سفال و سرامیک، بافندگی و منسوجات سنتی، شیشهگری هنری و فلزکاری گرفته تا لاککاری، جواهرسازی هنری و هنرهای مبتنی بر چوب و الیاف طبیعی.
در میان آثار منتخب، نمونههایی برجسته از رویکردهای نوآورانه به چشم میخورد؛ از جمله فرشی که با الهام از تصاویر پهپادی مناظر طبیعی غنا طراحی و بافته شده بود، سازههای پیچیده بامبو که با بهرهگیری از اصول هندسه و خطای دید مرز میان هنر و معماری را به چالش میکشیدند، مجموعههای سرامیکی الهامگرفته از ساختارهای زمینشناختی و لایههای سنگی و منسوجاتی که با ارجاع به نمادها و سنتهای فرهنگی قوم یوروبا در آفریقا خلق شده بودند.
نمایشگاه آثار راهیافته به مرحله نهایی از ۱۳ مه تا ۴ ژوئن ۲۰۲۶ در گالری ملی سنگاپور برگزار شد و فرصت کمنظیری برای معرفی تازهترین دستاوردهای صنایعدستی معاصر جهان فراهم آورد. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برنده اصلی این دوره جایزهای به ارزش ۵۰ هزار یورو دریافت کرد و دو هنرمند دیگر نیز به عنوان شایسته تقدیر، هر یک موفق به دریافت جایزه پنج هزار یورویی شدند.
در نهایت، «جونگجین پارک» هنرمند کرهای با اثر «لایههای توهم» (Strata of Illusion) عنوان برگزیده اصلی جایزه صنایعدستی لوئوه ۲۰۲۶ را از آن خود کرد. این اثر حاصل فرآیندی پیچیده و خلاقانه است که در آن لایههای متعدد کاغذ آغشته به پرسلان پس از پخت در کوره به ساختاری سرامیکی و منحصربهفرد تبدیل شدهاند. هیئت داوران، نوآوری فنی، تسلط استادانه بر مواد و بازتعریف ظرفیتهای رسانههای سنتی را از مهمترین دلایل انتخاب این اثر عنوان کرد.
بنیاد لوئوه در سال ۱۹۸۸ به ابتکار «انریکه لوئوه لینچ» و با هدف حمایت از خلاقیت هنری، آموزش، پژوهش و حفاظت از میراثفرهنگی تاسیس شد. این بنیاد که ریشه در سنت دیرینه برند اسپانیایی لوئوه در حوزه هنرهای کاربردی و محصولات چرمی دارد، امروزه به یکی از مهمترین حامیان جهانی هنر، صنایعدستی و پروژههای فرهنگی تبدیل شده و جوایز آن از معتبرترین نشانهای بینالمللی در حوزه هنرهای سنتی و معاصر به شمار میرود.
انتهای پیام/
نظر شما