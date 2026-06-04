صدور مجوز یک دفتر خدمات گردشگری در شهرستان بجنورد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس توکلیان گفت: با صدور مجوز برای این واحد در مرکز استان، تعداد تمام دفاتر فعال خدمات مسافرتی و گردشگری در سطح خراسان شمالی به ۳۱ واحد افزایش یافت.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای خدمات به مسافران افزود: گسترش شبکه دفاتر خدمات مسافرتی در نقاط مختلف استان، نقش مؤثری در تسهیل فرآیند سفر، ارائه خدمات باکیفیت به گردشگران و رونق صنعت گردشگری در استان دارد.

او تصریح کرد: صدور مجوز برای دفاتر جدید در کنار نظارت مستمر بر عملکرد آنان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رقابت سالم، ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مسافران باشد.

توکلیان در پایان تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با رویکرد حمایت از فعالیت‌های قانونمند، توسعه متوازن خدمات گردشگری در سطح تمامی شهرستان‌های استان را دنبال می‌کند.