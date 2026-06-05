به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بررسی‌های جدید شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد چین با ثبت یکی از چشمگیرترین نرخ‌های رشد در میان مقاصد گردشگری جهان، مسیر صعودی خود را با سرعتی کم‌سابقه ادامه داده و به یکی از اصلی‌ترین بازیگران آینده صنعت گردشگری بین‌المللی تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی این نهاد معتبر بین‌المللی، چین در سال ۲۰۲۵ موفق به جذب بیش از ۶۸ میلیون گردشگر بین‌المللی شده است؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن رشد قابل توجه ۱۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان افزایش، نزدیک به سه برابر متوسط نرخ رشد جهانی گردشگری بین‌المللی در همین بازه زمانی بوده و بیانگر بازگشت قدرتمند این کشور به کانون جریان‌های اصلی سفر در جهان است.

همزمان با افزایش ورود گردشگران، میزان هزینه‌کرد بازدیدکنندگان خارجی در چین نیز به حدود ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نه‌تنها از سطح پیش از همه‌گیری کرونا فراتر رفته، بلکه نشان‌دهنده ارتقای جایگاه این کشور در بازار جهانی گردشگری و افزایش جذابیت آن برای گردشگران بین‌المللی است.

گزارش WTTC همچنین تاکید می‌کند که چین تنها در فاصله یک سال توانسته حدود ۹ میلیون گردشگر خارجی بیشتر نسبت به سال ۲۰۲۴ جذب کند؛ دستاوردی که این کشور را در صدر فهرست کشورهایی قرار داده است که بیشترین افزایش ورود گردشگران بین‌المللی را در سطح جهان تجربه کرده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سهم مستقیم و غیرمستقیم صنعت سفر و گردشگری از اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ به حدود یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۹.۹ درصدی را ثبت کرده است. این نرخ رشد، بیش از دو برابر میانگین جهانی صنعت گردشگری بوده و بیانگر نقش فزاینده این بخش در ساختار اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

کارشناسان شورای جهانی سفر و گردشگری مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات راهبردی را در شکل‌گیری این جهش کم‌سابقه مؤثر می‌دانند؛ از جمله تسهیل مقررات ورود و صدور روادید، سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گسترش خدمات هوشمند گردشگری، استقرار فناوری‌های نوین در مدیریت مرزها و تسهیل دسترسی گردشگران خارجی به سامانه‌های پرداخت الکترونیک.

بر پایه این گزارش، چین طی سال‌های اخیر برنامه‌ای گسترده برای تسهیل ورود گردشگران خارجی اجرا کرده و اکنون اتباع بیش از ۵۰ کشور جهان می‌توانند از معافیت‌های روادیدی یا تسهیلات ویژه ورود به این کشور بهره‌مند شوند؛ سیاستی که نقش مهمی در افزایش جریان سفرهای ورودی ایفا کرده است.

چشم‌اندازهای ترسیم‌شده از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری نیز حاکی از استمرار این روند صعودی است. این نهاد پیش‌بینی کرده است که میزان هزینه‌کرد گردشگران خارجی در چین طی سال ۲۰۲۶ با رشدی ۲۲.۵ درصدی به حدود ۲۸۰ میلیارد دلار افزایش یابد؛ رقمی که می‌تواند فاصله این کشور با جایگاه نخست اقتصاد گردشگری جهان را به حداقل برساند.

تحلیلگران صنعت گردشگری معتقدند تداوم سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، تقویت اتصال هوایی و گسترش بازارهای هدف، چین را در دهه پیش‌رو به یکی از تعیین‌کننده‌ترین قدرت‌های گردشگری جهان تبدیل خواهد کرد. بر همین اساس، شورای جهانی سفر و گردشگری پیش‌بینی می‌کند سهم این صنعت در اقتصاد چین تا میانه دهه ۲۰۳۰ به چندین تریلیون دلار برسد؛ تحولی راهبردی که می‌تواند معادلات سنتی بازار جهانی سفر را دگرگون کرده و جایگاه چین را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد گردشگری جهان تثبیت کند.

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