۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۹

بازدید رئیس اداره موزه‌های خراسان رضوی از موزه شهر سبزوار و بررسی ظرفیت‌های گردشگری

بازدید رئیس اداره موزه‌های خراسان رضوی از موزه شهر سبزوار و بررسی ظرفیت‌های گردشگری

رئیس اداره موزه‌های خراسان رضوی به همراه رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سبزوار و جمعی از کارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سبزوار و مدیران این سازمان از موزه شهر سبزوار بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین عباس‌زاده امروز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵  در بازدید از موزه شهر سبزوار، وضعیت فعالیت این موزه، ظرفیت‌های پیرامونی آن در حوزه میراث فرهنگی و راهکارهای توسعه گردشگری و جذب بازدیدکنندگان مورد بررسی قرار داد.

در ادامه آرزو حامدی مدیر موزه شهر سبزوار گزارشی از روند فعالیت‌های موزه، آمار بازدیدکنندگان، آثار و اشیای موجود، چالش‌ها و نیازهای این مجموعه ارائه کرد.

موزه شهر سبزوار درحال حاضر بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ شیء تاریخی و ارزشمند را در خود جای داده است و این آثار شامل نسخ خطی، ظروف تاریخی، آینه و شمعدان، آفتابه و لگن، سماور، پارچ، قباله‌های ازدواج، اسناد تحصیلی، لباس‌های قدیمی و میل‌های باستانی است.

قدمت برخی از آثار این موزه به حدود ۷۰۰ سال پیش و دوره‌های تیموری، زندیه، قاجاریه و پهلوی باز می‌گردد. از جمله شاخص‌ترین آثار این مجموعه می‌توان به آینه و شمعدانی با قدمت حدود ۷۰۰ سال و همچنین یک خنجر تاریخی متعلق به همین دوره اشاره کرد.

موزه شهر سبزوار واقع در میدان شهید بهشتی سبزوار، همه‌روزه آماده بازدید شهروندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031601191
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha