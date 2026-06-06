به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین عباس‌زاده امروز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ در بازدید از موزه شهر سبزوار، وضعیت فعالیت این موزه، ظرفیت‌های پیرامونی آن در حوزه میراث فرهنگی و راهکارهای توسعه گردشگری و جذب بازدیدکنندگان مورد بررسی قرار داد.

در ادامه آرزو حامدی مدیر موزه شهر سبزوار گزارشی از روند فعالیت‌های موزه، آمار بازدیدکنندگان، آثار و اشیای موجود، چالش‌ها و نیازهای این مجموعه ارائه کرد.

موزه شهر سبزوار درحال حاضر بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ شیء تاریخی و ارزشمند را در خود جای داده است و این آثار شامل نسخ خطی، ظروف تاریخی، آینه و شمعدان، آفتابه و لگن، سماور، پارچ، قباله‌های ازدواج، اسناد تحصیلی، لباس‌های قدیمی و میل‌های باستانی است.

قدمت برخی از آثار این موزه به حدود ۷۰۰ سال پیش و دوره‌های تیموری، زندیه، قاجاریه و پهلوی باز می‌گردد. از جمله شاخص‌ترین آثار این مجموعه می‌توان به آینه و شمعدانی با قدمت حدود ۷۰۰ سال و همچنین یک خنجر تاریخی متعلق به همین دوره اشاره کرد.

موزه شهر سبزوار واقع در میدان شهید بهشتی سبزوار، همه‌روزه آماده بازدید شهروندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است.

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