آبشار روستای سنج

آبشار سنج در استان البرز، بخش برغان، دهستان برغان، روستای سنج واقع شده است. این آبشار در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شمال غربی تهران و در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری از مرکز شهر کرج قرار دارد. برای رسیدن به آبشار سنج، باید از اتوبان تهران-قزوین به سمت کرج و در نهایت تا منطقه کُردان حرکت کنید. پس از طی حدود ۴۰ کیلومتر از کرج، به خروجی کردان خواهید رسید. از مسیر خروجی کردان، حدود ۱۵ کیلومتر به سمت شمال ادامه دهید تا به دو راهی روستای برغان و روستای سنج برسید.