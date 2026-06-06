به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در حاشیه افتتاح نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از نخستین بستههای جامع آموزشی صنایعدستی ویژه کودکان در استان سمنان رونمایی شد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان افزود: این طرح با هدف حفظ و احیای هنرهای سنتی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان نسل آینده، از سوی شرکت خلاق «اثر ماندگار مبین» با برند «لیوا گل» و مدیریت زهرهسادات حسینی مبین طراحی و اجرا شده است.
او با بیان اینکه این بستههای آموزشی با نظارت و راهبری ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان سمنان تدوین شده است، بیان کرد: در این طرح تلاش شده با نگاهی نوین، میان هنرهای سنتی، آموزش آکادمیک و مهارتهای زندگی پیوندی مؤثر برقرار شود تا زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۵ سال فراهم شود.
نصیری اظهار کرد: در قالب این بستههای آموزشی، کودکان علاوه بر آشنایی با هنرهای اصیل همچون چرمدوزی، چوب، سنگ، جاجیمبافی، سوختنگاری و نقاشی، مفاهیمی نظیر هوش مالی، اعتمادبهنفس و مهارتهای دستورزی را نیز در کنار آموزش دروس پایه مانند ریاضی و زبان انگلیسی فرا میگیرند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان با اشاره به ویژگیهای متمایز این طرح تصریح کرد: تلفیق نوآورانه آموزشهای علمی و مهارتی با صنایعدستی، تقویت تمرکز و دقت، افزایش اعتمادبهنفس کودکان و بهرهگیری از مربیان متخصص حوزه کودک و هنرهای سنتی از جمله مزیتهای این بستههای آموزشی است.
او یکی از نکات برجسته این طرح را رویکرد حمایتی آن دانست و گفت: شرکت اثر ماندگار مبین در راستای ایجاد انگیزه و تشویق کودکان به درک ارزش تولید، متعهد شده است آثار برگزیده تولیدی آنان را خریداری کند، اقدامی که میتواند زمینه آشنایی کودکان با مفهوم کسبوکارهای کوچک و ارزش اقتصادی هنر را فراهم سازد.
نصیری در پایان افزود: زهرهسادات حسینی مبین از هنرمندان خلاق و کارآفرین استان است که چندین اثر او موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده است.
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