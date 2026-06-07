در روزگاری که حافظه ملت‌ها نه‌فقط در کتاب‌ها، که در آجرهای کهن و نقش‌های برجای‌مانده از تاریخ تنفس می‌کند، عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی رشت میزبان نشستی شد که فراتر از یک گردهمایی علمی، تلاشی برای پاسداری از هویت ملی بود. نشست تخصصی «ایستاده در غبار» با حضور مسئولان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه تاریخ و فرهنگ، به بررسی ابعاد آسیب‌های واردشده به میراث تاریخی ایران در جریان جنگ رمضان پرداخت؛ نشستی که در آن به حفاظت از میراث‌فرهنگی، صیانت از حافظه جمعی و روایت ماندگار یک ملت تاکید شد. گزارش تصویری پیش‌رو، روایتی است از این هم‌اندیشی علمی و دغدغه‌مند، جایی که تاریخ، هویت و مسئولیت ملی در قاب گفت‌وگوهای تخصصی به تصویر درآمد. گفتنی است این نشست با همکاری مشترک معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت و امورفرهنگی و روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان برگزار شد.