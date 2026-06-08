به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیروان صنوبری اظهار کرد: برابر گزارش واصله از اداره میراثفرهنگی شهرستان سنندج، ماموران کلانتری ۱۹ حسنآباد در حین بازرسی از یک خانهباغ با هدف کشف تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک، یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات آن را از مالک باغ کشفوضبط کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی سنندج افزود: پس از کشف این دستگاه، موضوع به اداره میراثفرهنگی شهرستان اعلام و با حضور کارشناسان مربوطه، فلزیاب و تجهیزات جانبی آن ضبط شد.
او عنوان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
صنوبری با اشاره به اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی و جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز یادآور شد: نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب تابع ضوابط قانونی است و دستگاههای مسئول با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهند کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی سنندج از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با حفاری غیرمجاز یا جستوجوی آثار تاریخی، مراتب را از طریق مراجع انتظامی و یگان حفاظت میراثفرهنگی گزارش دهند.
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