به گزارش خبرنگار میراثآریا، شهرام شریفی اعلام کرد: در راستای استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود شهرستان برای ارتقای زیرساختهای گردشگری، در قالب تفاهمنامه همکاری با امام جماعت روستای طرود، برنامههایی برای ترغیب اهالی به ایجاد اقامتگاههای بومگردی در خانههای قدیمی روستا در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فیروزکوه افزود: در همین راستا امروز به همراه امام جماعت روستای طرود، جلسهای با یکی از اهالی روستا برای ایجاد اقامتگاه بومگردی برگزار شد و ظرفیتهای موجود برای اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
او اظهار کرد: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان متعهد شده است ضمن تسهیل فرآیند اخذ مجوز، حمایتهای لازم را در قالب تسهیلات کمبهره برای راهاندازی اینگونه تأسیسات گردشگری فراهم کند.
شریفی گفت: روستای طرود یکی از روستاهای قدیمی و دارای بافتی اصیل در شهرستان فیروزکوه است که تاکنون کمتر دستخوش تغییرات شده و بخش عمده ساکنان آن را جامعه عشایری تشکیل میدهد. این ویژگیها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری روستایی و بومگردی فراهم کرده است.
شهرام شریفی تأکید کرد: برنامهریزی برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری روستای طرود با توجه به قابلیتهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و اداره میراثفرهنگی شهرستان از تمامی طرحهای منطبق با اصول توسعه گردشگری پایدار حمایت میکند.
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