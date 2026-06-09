به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری مدیرکل میراث‌فرهنگی شامگاه یکشنبه ۱۷ خردادماه، در حاشیه میز خدمت با تأکید بر اینکه حضور در فضاهای عمومی و تجمعات شبانه بخشی از رویکرد این اداره‌کل برای شکستن حریم‌های اداری است، اظهار کرد: بسیاری از دغدغه‌های هنرمندان و صنعتگران استان با حضور در بدنه جامعه بهتر درک می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی اذدامه داد: برگزاری میز خدمت در نقاط پرتردد شهر همچون میدان شهید، فرصتی را فراهم کرد تا همکاران ما در اداره‌کل بدون وقت‌گیر بودن فرآیندهای اداری، پای صحبت مردم بنشینند.

دیناری افزود: در این دیدارها، عمده مطالبات طرح‌شده مربوط به تسهیلات اشتغال‌زایی، حمایت از بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌های گردشگری بود که دستورات لازم برای پیگیری و بررسی دقیق آن‌ها در کمترین زمان ممکن به واحدهای مربوطه ابلاغ شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام تنها محدود به یک جلسه نبوده و تداوم حضور در میان مردم و برپایی میزهای خدمت در مناطق مختلف استان، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی این اداره‌کل تا حصول نتیجه نهایی و کسب رضایت حداکثری مردم در اولویت کاری قرار خواهد داشت.

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