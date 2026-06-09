۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۵

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی در تجمعات شبانه/ گفت و گوی بی‌واسطه مردم با مسئولان

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی در تجمعات شبانه/ گفت و گوی بی‌واسطه مردم با مسئولان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر حضور میدانی مسئولان و پاسخگویی بی‌واسطه به مطالبات مردم، میز خدمت این اداره‌کل با حضور جمعی از معاونان، در میدان شهید در بجنورد برپا شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری مدیرکل میراث‌فرهنگی شامگاه یکشنبه ۱۷ خردادماه، در حاشیه میز خدمت با تأکید بر اینکه حضور در فضاهای عمومی و تجمعات شبانه بخشی از رویکرد این اداره‌کل برای شکستن حریم‌های اداری است، اظهار کرد: بسیاری از دغدغه‌های هنرمندان و صنعتگران استان با حضور در بدنه جامعه بهتر درک می‌شود. 
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی اذدامه داد: برگزاری میز خدمت در نقاط پرتردد شهر همچون میدان شهید، فرصتی را فراهم کرد تا همکاران ما در اداره‌کل بدون وقت‌گیر بودن فرآیندهای اداری، پای صحبت مردم بنشینند.
دیناری افزود: در این دیدارها، عمده مطالبات طرح‌شده مربوط به تسهیلات اشتغال‌زایی، حمایت از بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌های گردشگری بود که دستورات لازم برای پیگیری و بررسی دقیق آن‌ها در کمترین زمان ممکن به واحدهای مربوطه ابلاغ شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام تنها محدود به یک جلسه نبوده و تداوم حضور در میان مردم و برپایی میزهای خدمت در مناطق مختلف استان، به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی این اداره‌کل تا حصول نتیجه نهایی و کسب رضایت حداکثری مردم در اولویت کاری قرار خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901463
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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