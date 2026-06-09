به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله زاده رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و به مناسبت بزرگداشت هفته صنایع‌دستی، آئین تجلیل و نکوداشت استادان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان کاشان به میزبانی عروس خانه‌های تاریخی ایران، خانه تاریخی طباطبایی و با حضور مدیران ارشد استان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: در این مراسم که با حضور مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، فرماندار و شهردار همراه بود، از جمع پرشماری از استادان و فعالان حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی شهرستان تجلیل شد.

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