«هاش»؛ میراثی که همچنان زنده است

ویدئو: امین رحیمیزاده
انتهای پیام/
«هاش» یا همان سنگآسیاب دستی، ابزاری با قدمت چند هزار ساله است که از دو قطعه سنگ تشکیل شده است: یکی سنگِ زیرین (ثابت) و دیگری سنگِ بالایی (متحرک). با چرخاندن سنگ بالایی و ریختن گندم در حفرهی موجود در وسط سنگ، آرد تولید میشود. هر چند امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراع آسیابهای نوین، دیگر کمتر کسی از «هاش» استفاده میکند، اما «مافاطمه» همچنان ادویه را با «هاش» آسیاب میکند و معتقد است کیفیت محصول حاصل از «هاش» برای تهیه آرد و ادویه، بسیار نرمتر و بهتر از آسیابهای برقی امروزی است.
ویدئو: امین رحیمیزاده
انتهای پیام/
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