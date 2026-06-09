«هاش»؛ میراثی که همچنان زنده است

«هاش» یا همان سنگ‌آسیاب دستی، ابزاری با قدمت چند هزار ساله است که از دو قطعه سنگ تشکیل شده است: یکی سنگِ زیرین (ثابت) و دیگری سنگِ بالایی (متحرک). با چرخاندن سنگ بالایی و ریختن گندم در حفره‌ی موجود در وسط سنگ، آرد تولید می‌شود. هر چند امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراع آسیاب‌های نوین، دیگر کمتر کسی از «هاش» استفاده می‌کند، اما «مافاطمه» همچنان ادویه را با «هاش» آسیاب می‌کند و معتقد است کیفیت محصول حاصل از «هاش» برای تهیه آرد و ادویه، بسیار نرم‌تر و بهتر از آسیاب‌های برقی امروزی است.