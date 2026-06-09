۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸

«هاش»؛ میراثی که همچنان زنده است

«هاش»؛ میراثی که همچنان زنده است

«هاش» یا همان سنگ‌آسیاب دستی، ابزاری با قدمت چند هزار ساله است که از دو قطعه سنگ تشکیل شده است: یکی سنگِ زیرین (ثابت) و دیگری سنگِ بالایی (متحرک). با چرخاندن سنگ بالایی و ریختن گندم در حفره‌ی موجود در وسط سنگ، آرد تولید می‌شود. هر چند امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراع آسیاب‌های نوین، دیگر کمتر کسی از «هاش» استفاده می‌کند، اما «مافاطمه» همچنان ادویه را با «هاش» آسیاب می‌کند و معتقد است کیفیت محصول حاصل از «هاش» برای تهیه آرد و ادویه، بسیار نرم‌تر و بهتر از آسیاب‌های برقی امروزی است.

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ویدئو: امین رحیمی‌زاده
 

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کد خبر 1405031901495
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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