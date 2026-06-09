۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه لشگردره روستای تیکن از توابع شهرستان گلپایگان

دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه لشگردره روستای تیکن از توابع شهرستان گلپایگان

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان از دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه لشکردره روستای تیکن شهرستان گلپایگان با همکاری منابع محلی این منطقه و عوامل انتظامی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ قربانپور امروز ۱۹ خردادماه گفت: روز گذشته و طی دریافت گزارشی توسط منابع محلی، تیم یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری عوامل انتظامی شهرستان گلپایگان، به‌منظور بررسی و تحقیقات میدانی به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی ضمن هماهنگی با دادستانی و با همکاری کلانتری محل و همچنین منابع محلی منطقه لشگر دره روستای تیکن، طی یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند سه نفر از حفاران غیرمجاز را در حین انجام عملیات حفاری دستگیر و ادوات حفاری را ضبط کنند.

او افزود: پرونده قضایی عوامل دستگیرشده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی توسط پایگاه حفاظتی گلپایگان در حال پیگیری است. 

گفتنی است هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی ، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901505
سعید احمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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