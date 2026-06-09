دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه لشگردره روستای تیکن از توابع شهرستان گلپایگان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ قربانپور امروز ۱۹ خردادماه گفت: روز گذشته و طی دریافت گزارشی توسط منابع محلی، تیم یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری عوامل انتظامی شهرستان گلپایگان، به‌منظور بررسی و تحقیقات میدانی به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی ضمن هماهنگی با دادستانی و با همکاری کلانتری محل و همچنین منابع محلی منطقه لشگر دره روستای تیکن، طی یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند سه نفر از حفاران غیرمجاز را در حین انجام عملیات حفاری دستگیر و ادوات حفاری را ضبط کنند.

او افزود: پرونده قضایی عوامل دستگیرشده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی توسط پایگاه حفاظتی گلپایگان در حال پیگیری است.

گفتنی است هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی ، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

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