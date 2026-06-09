به گزارش خبرنگار میراث آریا، الهام سیمایی امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: روز گذشته محمد هادی طهرانی‌مقدم مدیرکل و وحیده رخشانی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سیستان و بلوچستان و آستانه آغاز روز جهانی صنایع دستی و با شعار هویت، اصالت و اقتصاد خانواده از منازل موفق صنایع‌دستی قنبری، عظیم‌نژاد و سرای مهر بازدید کردند.

معاون صنایع‌دستی استان‌ مرکزی افزود: در این بازدید با روند تولید، شیوه‌های نوین بازاریابی، طراحی محصولات، آموزش هنرمندان و نحوه فعالیت کارگاه‌های صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف بازدید و با فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداختند.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی به واسطه برخورداری از هنرمندان خلاق، کارگاه‌های تولیدی پویا و رشته‌های متنوع صنایع‌دستی، همواره یکی از استان‌های تأثیرگذار در این حوزه بوده و تبادل تجربیات میان استان‌ها می‌تواند زمینه ارتقای سطح کیفی تولیدات و توسعه بازارهای هدف را فراهم کند.

سیمایی در پایان ضمن قدردانی از حضور هیئت استان سیستان و بلوچستان در استان مرکزی، ابراز امیدواری کرد که این تعاملات سازنده، به توسعه هرچه بیشتر صنایع‌دستی، تقویت اقتصاد هنر و ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان دو استان منجر شود و زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

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