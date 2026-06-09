نخستین جشنواره شکرانه گل و گلاب مرق کاشان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله زاده امروز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه گفت: نخستین جشنواره آیین «شکرانه گل و گلاب مرق» باهدف پاسداشت آیین‌های سنتی گلاب‌گیری و گرامیداشت میراث‌فرهنگی منطقه، در روستای مرق از توابع بخش برزک کاشان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: این مراسم هم‌زمان با نکوداشت حکیم نامدار، حضرت باباافضل‌الدین مرقی، در جوار بقعه تاریخی این حکیم فرزانه برگزار می‌شود و فرصتی برای گردهمایی اهالی منطقه، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مرق و پاسداشت سنت‌های بومی خواهد بود.

او افزود: این جشنواره روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه سال جاری میزبان علاقه‌مندان و دوستداران میراث‌فرهنگی و گردشگری جهان شهر کاشان خواهد بود.

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