ثبت ۳ رویداد شهرستان اردکان در فهرست آثار ملی ایران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی سپهری گفت: با تلاش کارشناس گردشگری اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان و همکاری همکاران این اداره، سه رویداد جشنواره پسته احمدآباد طلای سبز در دیار آب‌انبارها (با همکاری شهرداری احمدآباد)، جشنواره تجربه‌محور برداشت خرمای روستای حاجی‌آباد زرین و تعزیه‌خوانی روستای گردشگری مذهبی توت اردکان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان افزود: با ثبت این سه رویداد، مجموع رویدادهای ثبت ملی شده شهرستان اردکان به ۶ رویداد رسیده و در حال حاضر اردکان در میان شهرستان‌های استان یزد بیشترین تعداد رویدادهای ثبت ملی شده را به خود اختصاص داده است.

سپهری در ادامه از حمایت‌ها و همکاری‌های مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه شهرستان اردکان و همچنین مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان یزد در فرآیند ثبت این رویدادها قدردانی کرد.

او همچنین یادآور شد: پیش از این نیز رویدادهای جشنواره زردک خرانق، جشنواره فرآورده‌های کنجدی و جشنواره شکرانه انار عقدا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود.

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