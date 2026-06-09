https://www.chtn.ir/x4r8v۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۳ کد خبر 1405031901577 فیلم خبری کارگاه هنر سنتی سفالگری مشهد مقدس تدوین سیدحسن ایزانلو دریافت 36 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405031901577 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها هفته صنایعدستی روز جهانی صنایعدستی خراسان رضوی #مشهد مقدس سید جواد موسوی پربینندهترینها برگزاری ورکشاپ آشنایی کودکان با هنر سفالگری در خانه هنرهای سنتی و صنایعدستی… کاظمخان داشی؛ جایی که تاریخ با دریاچه ارومیه پیوند میخورد/حضور پرشور… فارس؛ موزه زنده هنرهای سنتی ایران شهروند توان خواه تبریزی میگوید تا آخر می آییم
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