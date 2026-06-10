https://www.chtn.ir/x4r8J۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۱ کد خبر 1405032001594 فیلم مستند صنایع دستی خراسان شمالی؛ تجلیِ زیبایی در تار و پودِ زندگی تدوین: عباس توکلیان دریافت 47 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032001594 نوشین سبحانی دبیر محمد آوخ برچسبها خراسان شمالی صنایعدستی معرفی هنرهای سنتی و صنایعدستی هفته صنایعدستی پربینندهترینها برگزاری ورکشاپ آشنایی کودکان با هنر سفالگری در خانه هنرهای سنتی و صنایعدستی… کاظمخان داشی؛ جایی که تاریخ با دریاچه ارومیه پیوند میخورد/حضور پرشور… فارس؛ موزه زنده هنرهای سنتی ایران شهروند توان خواه تبریزی میگوید تا آخر می آییم
نظر شما