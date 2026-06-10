گزارش تصویری از برگزاری جشنواره ملی «طعم امید ۶» در یاسوج

این رویداد با حضور یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیران ارشد استانی، ناظران و داوران ملی به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای مغفول توانخواهان در صنعت گردشگری کلید خورد. شرکتکنندگان در این مسابقه، با نمایش مهارتهای تخصصی خود در حوزه آشپزی، بر لزوم تغییر نگاه سنتی به معلولیت تأکید کردند: در پایان، با حضور مسئولان عالیرتبه، از برگزیدگان، داوران و ناظران این رویداد تجلیل شد. گزارش پیش رو، روایت تصویری از آغاز تا اختتامیه این رویداد ملی است که ثابت کرد: محدودیتهای جسمی، مانعی در مسیر نقشآفرینی اجتماعی نیست و تحقق توسعه پایدار در گروِ نگاهی عدالتمحور به تمامی اقشار جامعه است.
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