نمایشگاه صنایع دستی سبزوار با عنوان «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجتبی کاویان امروز جمعه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری سبزوار، مشاور امور بانوان فرمانداری، شهردار ششتمد، مدیر صداوسیمای سبزوار، نماینده بنیاد برکت و مدیر مجتمع کارآفرینی رویش گشایش یافت و مورد بازدید مسئولان و علاقهمندان قرار گرفت.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سبزوار ادامه داد: در این رویداد، مجموعهای از آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران سبزواری به نمایش گذاشته شده تا جلوهای از ظرفیتهای ارزشمند صنایع دستی این شهرستان در پیوند میان میراث فرهنگی، هویت بومی و اقتصاد خلاق ارائه شود.
کاویان گفت: نمایشگاه صنایع دستی سبزوار تا ۲۴ خردادماه، همهروزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدید عموم و علاقهمندان خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما