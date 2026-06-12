نمایشگاه صنایع دستی سبزوار با عنوان «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی کاویان امروز جمعه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری سبزوار، مشاور امور بانوان فرمانداری، شهردار ششتمد، مدیر صداوسیمای سبزوار، نماینده بنیاد برکت و مدیر مجتمع کارآفرینی رویش گشایش یافت و مورد بازدید مسئولان و علاقه‌مندان قرار گرفت.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سبزوار ادامه داد: در این رویداد، مجموعه‌ای از آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران سبزواری به نمایش گذاشته شده تا جلوه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع دستی این شهرستان در پیوند میان میراث فرهنگی، هویت بومی و اقتصاد خلاق ارائه شود.

کاویان گفت: نمایشگاه صنایع دستی سبزوار تا ۲۴ خردادماه، همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدید عموم و علاقه‌مندان خواهد بود.

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