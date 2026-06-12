https://www.chtn.ir/x4rgJ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵ کد خبر 1405032201886 فیلم مستند جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه جشنواره گردشگری و صنایعدستی حال خوب دریاچه ارومیه در حال برگزاری است. دریافت 16 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032201886 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی دریاچه ارومیه هفته صنایعدستی پربینندهترینها «هاش»؛ میراثی که همچنان زنده است گلیم شیریکیپیچ سیرجان، نگین جهانی صنایعدستی کرمان رونق گردشگری چالدران با توسعه زیرساختهای گردشگری اطراف قرهکلیسا صنایعدستی سمنان، روایت زنده هویت ایرانی در مسیر اقتصاد خلاق
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