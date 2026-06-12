۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵

جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه

جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه

جشنواره گردشگری و صنایع‌دستی حال خوب دریاچه ارومیه در حال برگزاری است.

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انتهای پیام/

کد خبر 1405032201886
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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