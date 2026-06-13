میراث‌آریا: همزمان با روز جهانی صنایع دستی، تور ویژه رسانه‌ای با حضور خبرنگاران و اهالی رسانه استان البرز برگزار شد؛ رویدادی که شرکت‌کنندگان را به دل کارگاه‌هایی برد که در آن‌ها هنر، فرهنگ و هویت در کنار یکدیگر جریان داشت. مقصد این بازدید تنها چند واحد تولیدی نبود، بلکه فضایی بود که در آن رنگ، نقش، چوب، خاک و خلاقیت هنرمندان البرزی جلوه‌ای عینی یافته بود.

در جریان این تور، اصحاب رسانه از چندین کارگاه صنایع دستی شامل خراطی، رنگرزی و سفال بازدید کردند. هر یک از این کارگاه‌ها بخشی از پیشینه فرهنگی و هنری البرز را به تصویر می‌کشیدند. عطر چوب تراش‌خورده، جلوه رنگ‌های نشسته بر الیاف و حرکت آرام گل رس زیر دستان سفالگران، تصویری زنده از استمرار هنرهای سنتی ایرانی را پیش روی بازدیدکنندگان قرار داد.

اگرچه البرز از نظر تقسیمات کشوری استانی جوان محسوب می‌شود، اما به دلیل حضور اقوام مختلف ایرانی، از تنوع فرهنگی و هنری قابل توجهی برخوردار است. همین ویژگی موجب شده تاکنون حدود ۸۵ رشته صنایع دستی در این استان شناسایی شود؛ ظرفیتی ارزشمند که می‌تواند البرز را به یکی از قطب‌های مهم صنایع دستی کشور تبدیل کند.

بازدید از کارگاه‌های صنایع دستی نشان داد چگونه مواد اولیه ساده با مهارت و ذوق هنرمندان به آثاری ماندگار تبدیل می‌شوند. در کارگاه خراطی، قطعات چوب به اشیایی کاربردی و هنری بدل می‌شدند که اصالت و ظرافت را همزمان در خود جای داده بودند. در بخش رنگرزی نیز ترکیب رنگ‌ها، جلوه‌ای از دانش و تجربه ریشه‌دار هنر ایرانی را به نمایش می‌گذاشت. کارگاه سفال نیز صحنه تبدیل خاک به آثاری بود که بخشی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین را روایت می‌کردند.

در حاشیه این برنامه، ژیلا خدادادی، معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، با اشاره به وضعیت اشتغال در این حوزه اظهار کرد: هم‌اکنون چهار هزار و ۵۰۰ نفر در قالب مشاغل خانگی، کارگاه‌های انفرادی و واحدهای تولیدی صنایع دستی استان فعالیت می‌کنند.

او افزود: طی سال گذشته ۲هزار و ۲۷۰ نفر در دوره‌های آموزش عمومی صنایع دستی شرکت کرده‌اند که این آمار بیانگر افزایش استقبال از یادگیری و فعالیت در این حوزه است.

خدادادی همچنین با اشاره به دستاوردهای هنرمندان البرزی گفت: در حال حاضر ۱۲۴ نفر از فعالان صنایع دستی استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۹ هنرمند نیز دارای مهر اصالت بین‌المللی هستند؛ موضوعی که نشان‌دهنده کیفیت و اصالت آثار تولیدی البرز است.

به گفته او، ۲خانه صنایع دستی فعال در استان در زمینه آموزش، تولید و عرضه محصولات فعالیت دارند و حدود ۵۰ فروشگاه صنایع دستی نیز در نقاط مختلف البرز مشغول به کار هستند؛ مجموعه‌ای که نقش مهمی در ارتباط میان هنرمندان و بازار مصرف ایفا می‌کند.

این تور رسانه‌ای تنها یک بازدید معمولی نبود، بلکه فرصتی برای آشنایی نزدیک با ظرفیت‌هایی به شمار می‌رفت که می‌توانند در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان اثرگذار باشند. صنایع دستی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، بستری مناسب برای اشتغال‌زایی، رونق کسب‌وکارهای خانگی و توسعه گردشگری محسوب می‌شود.

نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: طرح‌های متعددی برای گسترش گردشگری با تکیه بر توانمندی‌های صنایع دستی و همچنین ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی البرز در حال اجرا و برنامه‌ریزی است.

او افزود: برخورداری از قابلیت‌های متنوع در حوزه گردشگری و صنایع دستی، زمینه تبدیل البرز از یک مسیر عبوری به یک مقصد گردشگری را فراهم کرده است.

آنچه بیش از هر چیز در کارگاه‌های صنایع دستی البرز به چشم می‌آمد، پیوند عمیق میان هنر، زندگی و هویت بود. در گوشه‌گوشه این فضاها، هنرمندانی دیده می‌شدند که با صبر و عشق، از ساده‌ترین مواد اولیه آثاری ارزشمند خلق می‌کردند. این هنرمندان سرمایه‌های اصلی صنایع دستی البرز هستند؛ سرمایه‌هایی که با حمایت و معرفی بیشتر می‌توانند نقش مؤثرتری در رونق اقتصاد فرهنگ ایفا کنند.

روز جهانی صنایع دستی در البرز امسال با روایت مستقیم خبرنگاران از دل کارگاه‌ها همراه شد؛ فضاهایی که هنوز صدای اصالت در آن‌ها شنیده می‌شود. این بازدید نشان داد البرز علاوه بر تنوع فرهنگی، از ظرفیت بالایی برای ارتقای جایگاه خود در عرصه صنایع دستی و گردشگری کشور برخوردار است.

در حالی که بسیاری البرز را تنها مسیر عبور به مقصدی دیگر می‌دانند، این استان در دل خود مجموعه‌ای از هنر، خلاقیت، مهارت و رنگ را جای داده است؛ ظرفیتی که صنایع دستی یکی از شاخص‌ترین و اصیل‌ترین نمودهای آن به شمار می‌رود.

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