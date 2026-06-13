بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا تاجیک گفت: مجوز بهرهبرداری هفتمین اقامتگاه سنتی و بومگردی شهرستان ورامین با عنوان رضوان در شهر جوادآباد صادر شده است و این مجموعه بهزودی با حضور مسئولان فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین افزود: اقامتگاههای سنتی و بومگردی بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای گردشگری، نقش مؤثری در توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی شهرستان دارند.
او تصریح کرد: قدمت این خانه تاریخی به اواسط دوره پهلوی میرسد و پس از مرمت و بازسازی توسط بازماندگان، به اقامتگاه سنتی و بومگردی تبدیل شده است.
تاجیک خاطرنشان کرد: این بنای سنتی با بیش از ۸۰۰ مترمربع مساحت و بیش از ۳۵۰ مترمربع زیربنا، دارای چهار اتاق سنتی، آلاچیق، حوض و سایر فضاهای خدماتی است و امکان پذیرش همزمان ۳۰ گردشگر را در بخش اقامتی و پذیرایی فراهم میکند.
محمدرضا تاجیک در پایان افزود: اقامتگاه رضوان با حیاط دلگشای خود که با مصالح خشت، گل و آجر ساخته شده است، بخشی از هویت تاریخی و معماری شهر جوادآباد و شهرستان ورامین بهشمار میرود.
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