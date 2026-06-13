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جامعه هنری و خانواده بزرگ صنایع دستی فارس، سوگوار از دست دادن استاد کاظم کلاهی، پیرِ پیشکسوت و استادکار برجسته خاتمکاری و گرهچینی شیراز است. این هنرمند نامی پس از سالها خدمت خالصانه به هنر اصیل ایرانی، اردیبهشت۱۴۰۵ در شیراز دعوت حق را لبیک گفت. آثار ماندگار استاد کلاهی، که جزئی از هویت بصری شیرازِ جنتطراز به شمار میرود، همواره یادآور دقت، ظرافت و عشق بیپایان او به میراث گذشتگان خواهد بود. او با عمری پربرکت، صادقانه از هنرهای سنتی صیانت کرد و میراثبان راستینی بود. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
کد خبر 1405032301956
دبیر محمد آوخ
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