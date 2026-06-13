بهگزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه و به مناسبت فرارسیدن هفته صنایعدستی، نمایشگاهی از آثار هنرمندان و صنعتگران شهرستان پیشوا روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر آستان امامزاده جعفر(ع) برگزار شد.
در این نمایشگاه، هنرمندان رشتههای چرمدوزی، سبدبافی، احجام چوبی، سفال و سرامیک، بافتههای سنتی و دیگر هنرهای اصیل ایرانی، آثار و تولیدات خود را در معرض دید زائران، نمازگزاران و بازدیدکنندگان قرار دادند.
برگزاری این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان، حمایت از هنرمندان بومی، ترویج هنرهای سنتی و افزایش آشنایی مردم با تولیدات دستساز ایرانی انجام شد و با استقبال مناسب علاقهمندان همراه بود.
در حاشیه برگزاری نماز جمعه، دانشآموز فرماندار شهرستان، حجتالاسلام والمسلمین حسینیمیرامینی امام جمعه، بندعلیان مسئول بازرسی فرمانداری و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان از این نمایشگاه بازدید کردند.
مسئولان حاضر در این بازدید، صنایعدستی را بخشی از هویت ملی و فرهنگی منطقه دانستند و بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی برای توسعه و رونق این حوزه تأکید کردند.
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