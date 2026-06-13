۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷

برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان پیشوا

برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان پیشوا

نمایشگاه صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی در آستان امامزاده جعفر(ع) شهرستان پیشوا برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه و به مناسبت فرارسیدن هفته صنایع‌دستی، نمایشگاهی از آثار هنرمندان و صنعتگران شهرستان پیشوا روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر آستان امامزاده جعفر(ع) برگزار شد.

در این نمایشگاه، هنرمندان رشته‌های چرم‌دوزی، سبدبافی، احجام چوبی، سفال و سرامیک، بافته‌های سنتی و دیگر هنرهای اصیل ایرانی، آثار و تولیدات خود را در معرض دید زائران، نمازگزاران و بازدیدکنندگان قرار دادند.

برگزاری این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان، حمایت از هنرمندان بومی، ترویج هنرهای سنتی و افزایش آشنایی مردم با تولیدات دست‌ساز ایرانی انجام شد و با استقبال مناسب علاقه‌مندان همراه بود.

در حاشیه برگزاری نماز جمعه، دانش‌آموز فرماندار شهرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌میرامینی امام جمعه، بندعلیان مسئول بازرسی فرمانداری و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان از این نمایشگاه بازدید کردند.

مسئولان حاضر در این بازدید، صنایع‌دستی را بخشی از هویت ملی و فرهنگی منطقه دانستند و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی برای توسعه و رونق این حوزه تأکید کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301960
وجیهه قاسمی
دبیر مرضیه امیری

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