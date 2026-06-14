۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با هنر چرم در شهرستان آرادان

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با هنر چرم در شهرستان آرادان

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان از برگزاری دوره آموزشی یک‌روزه آشنایی با رشته چرم همزمان با هفته صنایع‌دستی در شهرستان آرادان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر سلیمانی‌فرد روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای ترویج هنرهای سنتی و آشنایی علاقه‌مندان با ظرفیت‌های صنایع‌دستی، دوره آموزشی یک‌روزه آشنایی با رشته چرم به همت بخش خصوصی در حمام تاریخی روستای هدف گردشگری پاده برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان افزود: برگزاری این دوره آموزشی فرصتی برای معرفی هنر چرم‌دوزی و آشنایی شرکت‌کنندگان با مراحل اولیه تولید محصولات چرمی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این رشته در حوزه مشاغل خانگی و صنایع‌دستی است.

او تصریح کرد: انتخاب روستای هدف گردشگری پاده برای برگزاری این برنامه با هدف پیوند میان گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این منطقه صورت گرفته است.

سلیمانی‌فرد خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی در هفته صنایع‌دستی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی استعدادها، تقویت مهارت‌های هنری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر هنرهای سنتی در شهرستان آرادان داشته باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032402094
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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