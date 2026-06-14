برگزاری دوره آموزشی آشنایی با هنر چرم در شهرستان آرادان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر سلیمانیفرد روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای ترویج هنرهای سنتی و آشنایی علاقهمندان با ظرفیتهای صنایعدستی، دوره آموزشی یکروزه آشنایی با رشته چرم به همت بخش خصوصی در حمام تاریخی روستای هدف گردشگری پاده برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آرادان افزود: برگزاری این دوره آموزشی فرصتی برای معرفی هنر چرمدوزی و آشنایی شرکتکنندگان با مراحل اولیه تولید محصولات چرمی و ظرفیتهای اشتغالزایی این رشته در حوزه مشاغل خانگی و صنایعدستی است.
او تصریح کرد: انتخاب روستای هدف گردشگری پاده برای برگزاری این برنامه با هدف پیوند میان گردشگری و صنایعدستی و همچنین معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این منطقه صورت گرفته است.
سلیمانیفرد خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی در هفته صنایعدستی میتواند نقش مهمی در شناسایی استعدادها، تقویت مهارتهای هنری و توسعه فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر هنرهای سنتی در شهرستان آرادان داشته باشد.
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