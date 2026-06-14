به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر سلیمانی‌فرد روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای معرفی توانمندی هنرمندان بومی و ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات، غرفه صنایع‌دستی در میدان اصلی شهرستان آرادان برپا شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان افزود: این غرفه با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با رشته‌های شاخص صنایع‌دستی آرادان، حمایت از تولیدات محلی، توسعه بازار فروش و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای دست‌ساز ایرانی ایجاد شده است.

او تصریح کرد: حضور هنرمندان در این غرفه فرصت مناسبی فراهم کرده تا مردم از نزدیک با ظرافت کار هنرمندان و ارزش فرهنگی این آثار آشنا شوند.

سلیمانی‌فرد اظهار گرد: توسعه فعالیت‌های میدانی و نمایشگاهی در هفته صنایع‌دستی، گامی مؤثر در تقویت اقتصاد هنر، حمایت از هنرمندان محلی و حفظ اصالت‌های فرهنگی این منطقه است.

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