۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴

استان کرمان

رویداد خلاق ترنگ، دریچه‌ای نو به صنایع‌دستی استان کرمان

رویداد خلاق ترنگ، دریچه‌ای نو به صنایع‌دستی استان کرمان

روابط عمومی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان

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رویداد صنایع‌دستی خلاق ترنگ، هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی در کرمان برگزار شد.

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کد خبر 1405032402162
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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