https://www.chtn.ir/x4rq4۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴ کد خبر 1405032402162 فیلم خبری استان کرمان رویداد خلاق ترنگ، دریچهای نو به صنایعدستی استان کرمان روابط عمومی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان دریافت 76 MB رویداد صنایعدستی خلاق ترنگ، همزمان با هفته صنایعدستی در کرمان برگزار شد. انتهای پیام/ کد خبر 1405032402162 محمد شجاعی دبیر محمد آوخ برچسبها هفته صنایعدستی رویداد نمایشگاه صنایعدستی روز جهانی صنایعدستی پربینندهترینها جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه بازدید از کارگاههای صنایع دستی استان البرز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی جلوهای از اصالت و خلاقیت در صنایعدستی مازندران ششمین جشنواره «طعم امید»، درهای گردشگری را به روی معلولان گشود
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