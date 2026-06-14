طسوج، سرزمین آبشارهای بی شمار در جنوب ایران

طسوج با طبیعتی بکر و زیبا یکی مناطق نزدیک به شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد و در فاصله ۶۷ کیلومتری شمال شرقی و در دامنه رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است.