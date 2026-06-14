۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸

کهگیلویه و بویراحمد؛

طسوج، سرزمین آبشارهای بی شمار در جنوب ایران

طسوج، سرزمین آبشارهای بی شمار در جنوب ایران

طسوج با طبیعتی بکر و زیبا یکی مناطق نزدیک به شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد و در فاصله ۶۷ کیلومتری شمال شرقی و در دامنه رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است.

تنوع آب و هوایی شهرستان چرام به قدری است که شما تنها با طی کردن مسافت ۶۷ کیلومتر از گرم ترین نواحی استان کهگیلویه و بویراحمد یعنی شهرستان طسوج به یکی از سردترین نقاط این استان یعنی منطقه طسوج می رسید.

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کد خبر 1405032402170
علی پاک
دبیر محمد آوخ

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