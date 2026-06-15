۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۲

آغاز مراحل نهایی چاپ کتاب «ملارد، میراثی در سایه باغ‌ها»

خلاقیت و نوآوری در راستای ایجاد نمونه منحصر به فرد اولین و مهمترین زیرساخت است
آغاز مراحل نهایی چاپ کتاب «ملارد، میراثی در سایه باغ‌ها»

کتاب «ملارد، میراثی در سایه باغ‌ها» اثر سیدعلی حسینی وارد مراحل نهایی چاپ شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این کتاب روایتی از زندگی در باغستان‌های کهن ملارد است و با نگاهی پژوهشی و فرهنگی، پیوند دیرینه انسان و طبیعت را در این منطقه به تصویر می‌کشد. در این اثر، باغ‌ها و درختان کهنسال به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی ملارد مورد توجه قرار گرفته‌اند.

«ملارد، میراثی در سایه باغ‌ها» علاوه بر پرداختن به ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، به ثبت دانش بومی، معرفی منظر فرهنگی باغ‌ها و بازتاب آداب، مهارت‌ها و اصطلاحات محلی می‌پردازد؛ موضوعاتی که نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث ناملموس منطقه داشته‌اند.

این کتاب، ملارد را فراتر از یک محدوده جغرافیایی معرفی کرده و آن را به‌عنوان میراثی زنده از هویت کشاورزی و فرهنگی ایران‌زمین روایت می‌کند.

انتشارات کاریز خیال چاپ و انتشار این اثر را بر عهده دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032502179
وجیهه قاسمی
دبیر محمد آوخ

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