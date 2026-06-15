به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این کتاب روایتی از زندگی در باغستان‌های کهن ملارد است و با نگاهی پژوهشی و فرهنگی، پیوند دیرینه انسان و طبیعت را در این منطقه به تصویر می‌کشد. در این اثر، باغ‌ها و درختان کهنسال به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی ملارد مورد توجه قرار گرفته‌اند.

«ملارد، میراثی در سایه باغ‌ها» علاوه بر پرداختن به ویژگی‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، به ثبت دانش بومی، معرفی منظر فرهنگی باغ‌ها و بازتاب آداب، مهارت‌ها و اصطلاحات محلی می‌پردازد؛ موضوعاتی که نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث ناملموس منطقه داشته‌اند.

این کتاب، ملارد را فراتر از یک محدوده جغرافیایی معرفی کرده و آن را به‌عنوان میراثی زنده از هویت کشاورزی و فرهنگی ایران‌زمین روایت می‌کند.

انتشارات کاریز خیال چاپ و انتشار این اثر را بر عهده دارد.

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