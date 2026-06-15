بهروز رضوی درگذشت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز رضوی که از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود، ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد ماه دار فانی را وداع گفت.

او متولد ۱۰ دی ۱۳۲۶ در یزد بود و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده در رادیو آغاز کرد و با صدای بم و گرم خود به یکی از ماندگارترین گویندگان ایران تبدیل شد. این هنرمند در خرداد ۹۹ نشان درجه یک هنری دریافت کرد.

رضوی صداپیشه، مجری و گوینده رادیو آثار ارزشمندی از جمله معرفی بیش از ۱۲۰۰ کتاب در سه دهه اجرای برنامه «کتاب شب»، «روایت مستند ایران»، صدها کتاب صوتی و بازی در سریال و فیلم‌های سینمایی متعددی از جمله، «امام علی (ع)» صدای ابن عباس، «تنهاترین سردار»، «گناه فرشته»، «آبادانی‌ها»، «شانس زندگی»، «ردپایی بر شن»ریال «شعله‌های خشم»، «نجات یافتگان»، «اینجا چراغی روشن بود» و چندین فیلم دیگر از خود به جا گذاشت.

این گوینده پیشکسوت رادیو در اجرای تلویزیونی، صداپیشگی فیلم‌ها و سریال‌ها، بازیگری در تئاتر، سینما و تلویزیون و همچنین ترانه‌سرایی هم تبحر داشت و ترانه‌های مشهوری چون «کویر دل» و «گمشده» از جمله آثار اوست.

این پیشکسوت رادیو در برخی آثار سینمایی و تلویزیونی و همچنین آثار شبکه نمایش خانگی به عنوان بازیگر نیز حضور داشته است.

مراسم تشییع بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۹ از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

انتهای پیام/