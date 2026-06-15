https://www.chtn.ir/x4rr6۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱ کد خبر 1405032502214 فیلم مستند بازدید استاندار بوشهر از موزه تاریخ پزشکی بازدید استاندار بوشهر از موزه تاریخ پزشکی دریافت 42 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032502214 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها بازدید بازدید از آثار تاریخی موزه پربینندهترینها جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه بازدید از کارگاههای صنایع دستی استان البرز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی ششمین جشنواره «طعم امید»، درهای گردشگری را به روی معلولان گشود دیدار مدیرکل میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی
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