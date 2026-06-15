عکس روز ناسا از مقارنه زهره و مشتری در ۱۰ روز

به گزارش میراث آریا، شاید زهره و مشتری اخیراً توجه شما را جلب کرده باشند، زیرا مقارنه نزدیک این دو سیاره درخشان در آسمان شامگاهی به سختی قابل چشم‌پوشی بوده است.

با قرار گرفتن مشتری در بالا از ۳۰ می تا هشتم ژوئن، نزدیک شدن آن‌ها به یکدیگر روزانه از چپ به راست در تصاویر ویژه‌ای از هند ثبت شده است. در نزدیکی افق غربی، رنگ‌های آسمان عصرگاهی و نوردهی‌های مورد استفاده برای هر تصویر به شرایط محلی نزدیک به غروب خورشید بستگی دارد.

این جفت آسمانی در نزدیک‌ترین فاصله‌شان در روز نهم ژوئن، تنها حدود سه برابر عرض یک ماه کامل از هم فاصله داشتند. در آن تاریخ، این دو سیاره از نظر فیزیکی بیش از ۶۰۰ میلیون کیلومتر در مدارهای خود به دور خورشید از هم فاصله داشتند.

در روزهای آینده، مشتری به آرامی در تابش غروب خورشید فرو خواهد رفت، اما زهره همچنان در آسمان غربی از خورشید دورتر خواهد شد تا در نقش کنونی خود به عنوان ستاره درخشان شامگاهی برتری یابد.

انتهای پیام/