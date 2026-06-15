به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: بخش مود مهد هنرمندان باانگیزه و چیره‌دست در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی است؛ اما توسعه این هنر-صنعت و رونق اقتصادی آن، نیازمند رفع موانع موجود و حمایت همه‌جانبه مسئولان است. این جلسه نیز با هدف شنیدن بدون واسطه دغدغه‌های هنرمندان و اتخاذ تصمیمات عملیاتی همزمان با هفته صنایع دستی برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، با اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست، مهم‌ترین مطالبات و مشکلات جامعه هنرمندان صنایع‌دستی بخش مود را در ۳ محور اصلی خلاصه کرد: اعطای تسهیلات بانکی و حمایتی، نیاز شدید هنرمندان به نقدینگی و سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و توسعه کارگاه‌ها. بیمه هنرمندان صنایع دستی، دغدغه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای برای فعالان این عرصه به عنوان یک اولویت اساسی و افزایش سهمیه در نمایشگاه‌های سراسری برای حضور بیشتر در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی برای بازاریابی مستقیم و فروش بدون واسطه محصولات.

او افزود: خوشبختانه در این جلسه، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و فرماندار شهرستان سربیشه، ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزنده هنرمندان منطقه، نسبت به پیگیری جدی مطالبات مطرح شده قول مساعد دادند.

حق‌پناه در پایان خاطرنشان کرد: در حاشیه این نشست، مدیرکل، فرماندار و هیئت همراه از یکی از کارگاه‌های فعال صنایع‌دستی در رشته خراطی چوب در شهر مود بازدید کردند.

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