به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این بازدید که یکشنبه ۲۴ خرداد انجام شد با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌های پژوهشی و میدانی بود و مسئولان از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، اقدامات اجرایی و مطالعات در دست انجام در محوطه هگمتانه قرار گرفته و آخرین گزارش‌های تخصصی مربوط به روند کاوش‌ها را دریافت کردند.

محسن معصوم‌علیزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت جایگاه هگمتانه به عنوان یکی از شاخص‌ترین محوطه‌های تاریخی کشور، اظهار کرد: هگمتانه به عنوان نماد هویت تاریخی و فرهنگی استان، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه پژوهش‌های باستان‌شناسی و معرفی هرچه بهتر تاریخ و تمدن ایران‌زمین در اختیار دارد و استمرار کاوش‌های علمی در این مجموعه از اولویت‌های مهم میراث‌فرهنگی استان است.

او ادامه داد: کاوش‌های باستان‌شناختی هگمتانه علاوه بر کمک به شناخت دقیق‌تر لایه‌های تاریخی این محوطه، زمینه‌ساز حفاظت علمی و برنامه‌ریزی مؤثر برای صیانت از این میراث ارزشمند جهانی خواهد بود.

معصوم‌علیزاده تصریح کرد: پس از ثبت جهانی این اثر ارزشمند، مسئولیت حفاظت، پژوهش و معرفی آن بیش از گذشته اهمیت یافته است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، زمینه ارتقای جایگاه هگمتانه در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین از تلاش‌های کارشناسان، باستان‌شناسان و عوامل اجرایی حاضر در این پروژه قدردانی کرد و گفت: دستاوردهای حاصل از این کاوش‌ها می‌تواند افق‌های جدیدی را در شناخت تاریخ کهن همدان و تمدن‌های شکل‌گرفته در این منطقه پیش روی پژوهشگران قرار دهد و به غنای مطالعات تاریخی کشور کمک کند.

او ابراز امیدواری کرد که نتایج مطالعات و کاوش‌های فصل بیست‌وپنجم هگمتانه زمینه‌ساز کشف و ثبت داده‌های علمی ارزشمندی شود که در تبیین هرچه دقیق‌تر پیشینه تاریخی این محوطه جهانی نقش‌آفرین باشد.

قابل ذکر است؛ فصل بیست‌وپنجم کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه هگمتانه از اواسط خرداد آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد. این فصل از کاوش‌ها با تمرکز بر ادامه مطالعات باستان‌شناختی، مستندسازی یافته‌ها و بررسی ابعاد مختلف تاریخی و فرهنگی این محوطه ارزشمند و با سرپرستی یعقوب محمدی‌فر در حال انجام است.

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