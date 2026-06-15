به گزارش میراث آریا، روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ کارگروه استانی و شهرستانی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی به ریاست اعتمادفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، مدیران‌کل، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان، همچنین مدیران مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی سطح شهرستان برگزار شد.

حسین خاکباز، رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان دلیجان در این نشست، مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی مجتمع‌های خدمات رفاهی دارای جایگاه سوخت مورد بررسی قرار گرفت و حاضران ضمن طرح مسائل و مشکلات موجود، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و بهبود فرآیند خدمات‌رسانی به مسافران و کاربران جاده‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در پایان جلسه، تصمیمات لازم با هدف تسریع در رفع مشکلات، حمایت از سرمایه‌گذاران و ارتقای سطح خدمات مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی اتخاذ شد تا زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش رضایتمندی مسافران فراهم شود.

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