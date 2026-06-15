به گزارش خبرنگار میراث آریا، الهام سیمایی امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، خانه صنایع‌دستی ترنج با همت و تلاش هنرمند توانمند ساوه‌ای، مهدیه ذوالفقاری، در شهرستان ساوه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این مجموعه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، ایجاد فضایی برای تولید، آموزش و عرضه آثار هنری و همچنین حمایت از هنرمندان بومی راه‌اندازی شده و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد خلاق و توسعه مشاغل مرتبط با صنایع‌دستی ایفا کند.

او با اشاره به اهمیت ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی در شهرستان‌ها اظهار کرد: توسعه این مراکز زمینه حفظ و انتقال دانش و مهارت‌های سنتی، معرفی هنرهای اصیل ایرانی و افزایش فرصت‌های اشتغال برای هنرمندان را فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی استان مرکزی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مهدیه ذوالفقاری برای راه‌اندازی این مجموعه، ابراز امیدواری کرد با حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنایع‌دستی و تقویت جایگاه آن در استان مرکزی باشیم.



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