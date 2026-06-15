به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: این برنامه که با هدف حفظ محیط زیست و صیانت از جاذبه‌های گردشگری انجام شد، شرکت‌کنندگان زباله‌های رهاشده در طبیعت محدوده روستای هدف گردشگری آبگرم کلات را جمع آوری کردند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصری کرد: بوم گردی طرقه نقشی فراتر از یک مرکز اقامتی ایفا کرده و در مسیر توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست گام برداشته و در این برنامه زیست محیطی مشارکت داشته است.

او گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی دیگر نیز باید این اقامتگاه را الگو قرار داده و در برنامه‌های فرهنگی و زیست محیطی که موجب توسعه گردشگری نیز می‌شود مشارکت کنند.

رکنی ادامه داد: این برنامه به دعوت و میزبانی اقامتگاه سنتی طرقه انجام شد تا پیوند بین گردشگری و حفظ محیط زیست تقویت شود.

هم‌چنین کمال‌الدین ناصری رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد که در این برنامه حضور داشت بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ محیط زیست جاذبه‌های گردشگری تاکید کرد.

او افزود: در این برنامه بیش از ۳۰ دانشجو و استاد دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.

آبشار آبگرم کلات که در کنار روستایی به همین نام قرار دارد، از زیباترین جاذبه‌های طبیعی اطراف مشهد است. آب این آبشار می‌تواند در سرمای زمستان حسابی بدنتان را گرم کند؛ آن‌چنان که فراموش کنید مهمان کدام فصل هستید. آبشار آبگرم کلات با توجه به خواص درمانی که دارد، از آبشارهای محبوب نزدیک به مشهد به‌شمار می‌رود.

آبگرم کلات در فاصله ۷۵ کیلومتری از شهر مشهد قرار دارد.

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