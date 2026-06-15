به گزارش خبرنگار میراث آریا، آبشار یاسوج به عنوان یکی از مهمترین نمادهای گردشگری و پایتخت طبیعت ایران، این روزها با مخاطراتی جدی دست و پنجه نرم میکند که نه تنها جان مسافران، بلکه آینده اقتصاد گردشگری منطقه را به شدت تهدید مینماید.
در همین راستا،بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه به منظور ایمنی گردشگران نشست تخصصی و بازدید میدانی مشترکی با حضور دستگاههای متولی از جمله حوزه معاونت عمرانی استانداری، حوزه معاونت عمرانی شهرداری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نمایندگان آب منطقهای و سایر دستگاههای مربوطه، با پیگیری ویژه و ضربتی دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه توریستی آبشار یاسوج برگزار شد.
منوچهر محمدی، مدیرکل ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید با تاکید بر اهمیت حفظ اعتبار گردشگری استان و جان مسافران اظهار کرد: آبشار یاسوج یکی از مناطقی است که بیشترین حجم گردشگر و گردشپذیری را به خود اختصاص داده است، لذا ایمنی مسافران و توریستها برای ما یک ضرورت، خط قرمز و اولویتی غیرقابل انکار محسوب میشود.
او با اشاره به نتایج بررسیهای کارشناسی و تاثیر آن بر آینده توریسم منطقه تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که ما در این محدوده پربازدید با مخاطرات و دغدغههای بسیار جدی روبرو هستیم و عدم توجه دستگاههای متولی به این هشدارها، میتواند در آینده خسران و آسیبهای جبرانناپذیری به صنعت گردشگری و جان مسافران وارد کند.
مدیرکل ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به تشریح برنامههای پیشگیرانه پرداخت و افزود: بر این اساس، موارد خطرآفرین جز به جز بررسی شده و طی صورتجلسهای، دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا بر اساس وظایف قانونی خود، بهویژه در بحث ایمنسازی، کاهش خطرپذیری و تعدیل ریسک در این قطب گردشگری با قید فوریت اقدام کنند.
محمدی با هشدار نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم برای مسافرانی که در طبیعت چادر میزنند خاطرنشان کرد: ما در شرایط حساس تغییر اقلیم قرار داریم و هر لحظه امکان وقوع بارندگیهای خارج از فصل، نقطهای، شدید و لحظهای وجود دارد که غافلگیری تلخ گردشگران را به دنبال خواهد داشت.
او با ابراز نگرانی شدید از وضعیت زیرساختهای مهار آب در یک منطقه توریستی بیان کرد: متاسفانه مطالعات آبخیزداری در مناطق بالادست تاکنون انجام نگرفته است و این مسئله میتواند در شرایط خارج از فصل، باعث شکلگیری سیلابهای خطرناکی شود که جان گردشگران و ساکنان منطقه را به شدت تهدید میکند.
این مقام مسئول، ساماندهی مسیرهای تردد توریستی و کانالهای آب را حیاتی دانست و تاکید کرد: میطلبد ابتدا دسترسیها و جادههای رفت و برگشت استاندارد برای رفاه حال مسافران ایجاد شود؛ چرا که حجم آبی که از این منطقه عبور میکند با ظرفیت کانالهای موجود عملاً همخوانی ندارد و ساماندهی این زیرساختها باید فوراً در دستور کار قرار گیرد.
محمدی رفع مشکل تاریکی مطلق را برای زیست شبانه گردشگران یک نیاز اساسی خواند و گفت: بحث تاریکی و عدم روشنایی مطلوب آبشار از دغدغههای جدی مردم و مسافران بود که با حضور اداره برق و همکاری شهرداری، باید نقاط تاریک و کور برطرف شود تا گردشگران بتوانند با امنیت خاطر از شبهای آبشار لذت ببرند.
مدیرکل ستاد بحران استان به خطرات مهلک زمینشناختی در این سایت گردشگری نیز اشاره و اظهار کرد: بحث رانشها و ریزشها در بالادست آبشار از دیگر مخاطراتی است که میتواند برای کمپهای توریستی بسیار خطرساز شود و باید برای مهار آن چارهاندیشی اساسی صورت گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود از موانع توسعه زیرساختهای گردشگری پرده برداشت و افزود: یکی از مشکلات مزمن در مسیر ساماندهی، زیباسازی و توسعه امکانات آبشار، عدم همکاری برخی از ساکنین بوده است.
محمدی در تکمیل این موضوع توسعهای تصریح کرد: اگر همکاری و همافزایی بیشتری بین جامعه محلی و مسئولان وجود داشت، شرایط رفاهی و گردشگری منطقه بسیار بهتر میشد و یک طرح مطالعاتی جامعتر و دقیقتر برای جذب هدفمند توریست قابل اجرا بود.
مدیرکل ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان، وضعیت راههای دسترسی و امدادرسانی به مسافران را در شأن پایتخت طبیعت ایران ندانست و خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات حیاتی در زمان وقوع بحران، بحث امدادرسانی است که به دلیل شرایط نامناسب جادهای، این منطقه از سوی مدیریت بحران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
او در جمعبندی سخنان خود به متولیان امر هشدار داد: با توجه به اینکه گردشگران و مسافران از راههای دور و نزدیک و حتی در قالب مسافران خارجی و داخلی به استان ما سفر میکنند، اگر در زمان بحران نتوانیم امدادرسانی به موقع برای این عزیزان انجام دهیم، عملاً هیچ کاری برای صنعت گردشگری و حفظ جان انسانها انجام نشده است.
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