مالک اژدری مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان در حاشیه برگزاری دوره آموزش توانمندسازی دهیاران در حوزه گردشگری در گفتوگو با میراث آریا، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر روستاهای استان برای توسعه گردشگری اظهار کرد: تمامی نقاط استان کرمان از قابلیتها و توانمندیهای متعددی برای رونق گردشگری روستایی برخوردار هستند که در صورت بهرهبرداری صحیح میتوانند به موتور محرک توسعه اقتصادی و فرهنگی مناطق روستایی تبدیل شوند.
مدیرکل روستایی استانداری کرمان قنوات تاریخی روستاهای کرمان را از مهمترین ظرفیتهای جذب گردشگر برشمرد و افزود: در کنار قنوات، بافتهای سنتی، کوچهباغهای اصیل، آیینها، هنرها و فرهنگ بومی هر منطقه، فرصتهای ارزشمندی برای معرفی زیستبوم روستایی و جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کردهاند.
او با بیان اینکه توسعه گردشگری روستایی نیازمند برنامهریزی و زمانبندی دقیق پروژههاست، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵ با همکاری دستگاههای اجرایی، ۲۵ روستای استان بهعنوان الگوی توسعه گردشگری روستایی معرفی خواهند شد و در این مسیر نقش دهیاران بسیار تعیینکننده و اثرگذار است.
اژدری ادامه داد: دهیاران با بهرهگیری از خلاقیت، شناخت ظرفیتهای اقلیمی و فرهنگی روستاها و تعریف طرحهای درآمدزا میتوانند به الگوهایی موفق در حوزه اشتغالزایی و تولید درآمد از محل گردشگری تبدیل شوند.
مدیرکل روستایی استانداری کرمان مشارکت مردم را رکن اصلی موفقیت گردشگری روستایی دانست و گفت: توسعه این حوزه بدون حضور و همراهی جامعه محلی امکانپذیر نیست و دولت باید با رویکردی تسهیلگر و نظارتی، زمینه مشارکت موثر مردم و فعال شدن بخش خصوصی را فراهم کند.
او با تاکید بر حمایت کامل از سرمایهگذاران بخش گردشگری روستایی افزود: تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی از مهمترین برنامههای حمایتی در این حوزه است.
اژدری توسعه زیرساختهای اولیه از جمله سرویسهای بهداشتی، ساماندهی فضاهای عمومی و ارتقای خدمات مورد نیاز گردشگران را از الزامات توسعه گردشگری روستایی برشمرد و اظهار کرد: حفاظت و ساماندهی بافتهای تاریخی و سنتی روستاها و همچنین حفظ اصالت کوچهباغها، از مهمترین عوامل افزایش جذابیت مقصدهای روستایی برای گردشگران است.
مدیرکل روستایی استانداری کرمان با اشاره به آثار فرهنگی گردشگری در مناطق روستایی گفت: گردشگری علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال، زمینهساز تبادل فرهنگی، معرفی آداب و رسوم محلی و تقویت هویت فرهنگی روستاهاست و میتواند به توسعه متوازن و پایدار مناطق روستایی کمک کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: توسعه از روستاها آغاز میشود و هر اندازه مردم در فرآیند برنامهریزی و اجرای طرحهای گردشگری نقش بیشتری داشته باشند، دستیابی به توسعه پایدار، رونق اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی در روستاها نیز با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
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